ناقد فني: «المتحدة» تقدم مفآجات في الموسم الرمضاني.. أبرزها عودة يحيى الفخراني

قال مصطفى أحمد، الناقد الفني، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستقدم خلال الموسم الرمضاني المقبل دراما مختلفة ومتنوعة، تشمل العديد من المفآجات، أبرزها عودة الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل «عتبات البهجة» بعد غياب 3 سنوات.

18 مسلسلا في الموسم الرمضاني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أن هناك العديد من المسلسلات التي لم تطرح البرومو الخاص بها حتى الآن، مثل مسلسل «الكبير أوي الجزء 8» و«إمبراطورية ميم»، مشيرا إلى أن الموسم الرمضاني يضم حوالي 18 مسلسلا يتنوع بين دراما اجتماعية وكوميدية، إضافة إلى فانتازيا «ألف ليلة وليلة» تقديم الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس وأحمد فتحي.

عودة غادة عبدالرازق

وتابع: «غادة عبدالرازق تشارك بمسلسل صيد العقارب بعد غياب طويل عن شاشات المتحدة، والفنان مصطفى شعبان بمسلسل المعلم»، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأعمال الكوميدية مثل «الكبير الجزء 8»، «بابا جيه» لأكرم حسني، فضلا عن تقديم نيللي كريم لمسلسل كوميدي «فراولة» في 15 حلقة.