لو تعرضت لمشكلة في الأوكازيون الشتوي.. اعرف كيفية الحصول على حقك

عند الشراء في الأوكازيون الشتوي، يتعرض المستهلك لبعض المواقف التي تجعله في مشكلة أو أزمة عندما يجد عيبا في السلعة أو الملابس ويريد استرجاعها، أو يجد عروضا وهمية، وهو ما يجعله يريد تقديم شكوى أو الحصول على حقه القانوني وهو ما يتيحه جهاز حماية المستهلك للمواطنين.

ويتيح جهاز حماية المستهلك، عدة طرق لتقديم شكاوى واستقبال طلبات المواطنين وبلاغاتهم تزامنا مع الأوكازيون الشتوي الذي يستمر لبداية الشهر المقبل والتخفيضات.

طرق تقديم شكاوى في الأوكازيون الشتوي

ويساعد جهاز حماية المستهلك المواطنين حال تعرضهم لأي من حالات الغش التجاري المختلفة، حيث يتم تحرير محاضر رسمية ضد المحالات المخالفة، ويوقع غرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مليوني جنيه عند حدوث التلاعب بالأسعار والغش التجاري.

التواصل مع جهاز حماية المستهلك على رقم 19588.

التواصل مع خدمة واتساب على رقم 01577779999.

- من خلال إرسال الشكوى عبر الفاكس على رقم 0233055753.

- تقديم الشكوى عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيس بوك.

- التوجه إلى مقار الجهاز في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين بوسط القاهرة، أو 115 بالقرية الذكية.

- عبر تطبيق المحمول الخاص بالجهاز على «جوجل ستور» عبر الرابط أو «آبل».