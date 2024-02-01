أرقام جهاز حماية المستهلك للاستفسار والإبلاغ عن الشكاوى

يسعى جهاز حماية المستهلك بشكل متواصل، إلى تيسير سبل التواصل مع المواطنين، لمساعدتهم حال تعرضهم لأي من حالات الغش التجاري المختلفة، حيث يتم تحرير محاضر رسمية ضد المحالات المخالفة، طبقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتوقيع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مليوني جنيه عند حدوث التلاعب بالأسعار والغش التجاري.

أرقام جهاز حماية المستهلك

أرقام جهاز حماية المستهلك أتاحت الفرصة أمام المواطنين للتواصل السريع مع الجهاز للحفاظ على حقوقهم القانونية حال تعرضهم لأي من أنواع الغش التجاري في الأسواق المصرية، وتتضمن ما يلي.

رقم حماية المستهلك الخط الساخن 2023

وفقا لجهاز حماية المستهلك رقم الخط الساخن 2023 هو 19588.

طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك

- التواصل مع جهاز حماية المستهلك عبر خدمة واتساب على رقم 01577779999.

- من خلال إرسال الشكوى عبر الفاكس على رقم 0233055753.

- تقديم الشكوى عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيس بوك.

- إرسال رسالة إلكترونية عبر الرابط.

- التوجه إلى مقار الجهاز لتقديم شكوى باليد سواء في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين بوسط القاهرة، أو 115 بالقرية الذكية.

- تقديم الشكوى عبر تطبيق المحمول الخاص بالجهاز على «جوجل ستور» عبر الرابط أو «آبل».

المستندات المطلوبة لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

ودعا جهاز حماية المستهلك من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك، المواطنين الذين تعرضوا لغش تجاري، إلى إرفاق المستندات الدالة على عملية الغش مع الشكوى، مثل الفواتير، أو شهادة الضمان أجهزة الكهربائية.

- إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى.

- إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج.

- بيانات الشاكي.

- صورة البطاقة.

- الفاتورة.

- الضمان.

- إيصال الصيانة إن وجد .

- المستندات الإضافية.

- صورة الطلب.

- رقم الطلب.

- إيصال الشحن.

نصائح للشراء في فترات العروض والجمعة البيضاء

ووجّه جهاز حماية المستهلك، عدة نصائح مهمة للمواطنين أثناء الشراء خاصة في فترات العروض أو التخفيضات، كما يلي.

- التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية للسلع الغذائية.

- التأكد من سعر المنتج قبل وبعد الخصم.

- التاكد من جدية العروض فى المحل التجاري.

- الاحتفاظ بفاتورة الشراء خاصة في حالات العروض أو الأوكازيون.

- التأكد من تطبيق المحل لسياسة الاسترجاع والاستبدال، خاصة في فترات العروض.

قانون جهاز حماية المستهلك

يذكر أن القانون الخاص بجهاز حماية المستهلك، ألزم صاحب المحل التجاري بالاستبدال أو استرجاع السلعة خلال 14 يوما فقط من تاريخ الشراء المثبت على الفاتورة، كما جعل فاتورة الشراء إلزامية، وألزم المحل التجاري بإعلان الأسعار الشاملة بالضريبة والخدمة.

كما أهاب جهاز حماية المستهلك المستهلكين، بتوخي الحذر خلال التعامل مع العروض والتخفيضات، والحذر من الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة.

وأكد الجهاز في بيان صادر عنه، بضرورة التعامل مع المنافذ التجارية والموردين الملتزمين بتطبيق قانون حماية المستهلك أو عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مع ضرورة التواصل مع حماية المستهلك حال تعرضهم لإعلانات تجارية مضللة أو للغش والخداع وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.

وحذّر جهاز حماية المستهلك، المحلات والمولات التجارية من حدوث أي تلاعب في أسعار وتخفيضات السلع، حيث نص قانون حماية المستهلك على أنّ الضبطية القضائية ستعمل على اتخاذ الإجراء القانوني تجاه التجار حال حدوث أي تلاعب، وتحرير محضر بها في الشرطة.

23 فرعا لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ هناك 23 فرعا لجهاز حماية المستهلك في المحافظات، بحيث يستطيع الجهاز أن يغطي معظم محافظات الجمهورية، لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين ضد التجار، والتعامل مع بلاغات المواطنين وشكواهم، وهي موجودة في «مقر الجهاز الرئيسي في محافظة الجيزة بمنطقة المهندسين، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسوان، وبورسعيد، والمنوفية، وسوهاج، والمنيا، والسويس، وبني سويف، وأسيوط، والشرقية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والبحيرة، والإسماعيلية، والأقصر، والقليوبية، والفيوم، ودمياط، والوادي الجديد».