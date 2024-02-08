«watch it» تروج لمسلسل «صيد العقارب» لغادة عبد الرازق قبل عرضه في رمضان

روّجت منصة «watch it»، لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق، وذلك ضمن خطة الدعاية لدراما رمضان التلفزيونية 2024، من خلال بوستر تصدرته الفنانة غادة عبد الرازق بقصة شعر قصير، وظهرت بملابس سوداء.

وكانت النجمة غادة عبد الرازق قد كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة عن ملامح مسلسل «صيد العقارب»، الذي تشارك به في رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذ قالت إن المسلسل يشبه المستحيل، وأضافت: «دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى».

مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.