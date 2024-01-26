القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي.. «اعرف التشكيل المتوقع»

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، نظيره حتا الإماراتي، في مباراة ودية ضمن معسكر الفريق الأحمر بدولة الإمارات؛ لذا وقبل ساعات من انطلاق المباراة يمكن الإشارة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي.

موعد مباراة الأهلي وحتا الإماراتي

في إطار توضيح القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي، يمكن الإشارة إلى أن المباراة تقام اليوم، على ملعب الفريق الإماراتي، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي

وحول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي، من المقرر بث المباراة عبر قناة النادي الأهلي وقناة أبوظبي الرياضية.

جدير بالذكر أن هذه هي المباراة الودية الثانية للأهلي خلال معسكره في الإمارات، إذا خاض اللقاء الأول أمام الأخدود السعودي، وانتهى بهزيمة المارد الأحمر بنتيجة 2-1، بعد ما سجل لاعب الأخدود السعودي خوان سباستيان الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 31، ومن بعده زميله فلوران الهدف الثاني في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 65 سجل الضاوي كريستو لاعب الأهلي الهدف الوحيد للقلعة الحمراء.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حتا الإماراتي

ومن المتوقع أن يخوض لاعبو المارد الأحمر، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لقاء اليوم الودي أمام فريق حتا الإماراتي، بتشكيل مكون من:

- حارس المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: رامي ربيعة - إبراهيم عبد الحكيم - معتز محمد - أحمد عابدين.

- خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

- خط الهجوم: حسين الشحات - موديست - وسام أبوعلي.

استئناف التدريبات بعد الحصول على راحة 24 ساعة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهي حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا واستأنف عصر أمس الخميس، تدريباته على ملعب «الحمرية» بإمارة عجمان، في إطار الاستعداد لودية حتا الإماراتي المحدد لها عصر اليوم الجمعة.