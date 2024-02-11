ما هي الدورة الوحيدة الواجب استخدامها في الغسالة؟.. خبير يفجر مفاجأة

هل تساءلت يومًا عن مدى اتساخ ملابسك بالضبط لمعرفة استخدام أي دورة في غسالتك؟ أو متى يجب عليك استخدام دورة الملابس الناعمة بدلاً من دورة غسل اليدين أو الصوف؟ وهل تقوم دورة «الجينز» بتنظيف ملابس الجينز بشكل أفضل من الدورة العادية؟.

مع وجود العديد من الخيارات عند اتخاذ قرار تشغيل الغسالة، قد يكون من الصعب معرفة ما يجب عليك اختياره ومتى؟ ويستعرض «الوطن» إجابة على كل أسئلتك في هذا الشأن.

كيف تستخدم دورة الغسالة؟

موقع «HuffPost» الأمريكي، نقل حيل سحرية كشف عنها وفقًا للخبير الشهير باتريك ريتشاردسون، المعروف أيضًا باسم The Laundry Evangelist ، والذي فجر مفاجأة كبرى بأن هناك دورة واحدة فقط تحتاج إلى استخدامها في الغسالة.

ريتشاردسون، خلال استضافته في برنامج «Laundry Guy» على قناة (HuffPost)، أكد أن يجب استخدام الدورة السريعة، موضحا أنها طويلة بما يكفي لتنظيف ملابسك، ولكنها قصيرة بما يكفي حتى لا تسبب أي ضرر.

الدراسات المعملية التي أجراها ريتشاردسون أثناء تأليف كتابه «حب الغسيل»، سيتم تنظيف العناصر المتسخة، وتعقيمها بالكامل باستخدام الدورة السريعة، والتي يمكن تسميتها أيضًا ببعض أشكال الغسيل السريع، أو غسل لمدة 30 دقيقة في بعض الأجهزة.

يؤدي اختيار دورة أطول إلى مزيد من التآكل في ملابسنا ومناشفنا وأغطية السرير، ما يعني أنه يتعين علينا استبدالها عاجلاً، فضلا عن كل المياه والطاقة التي نستخدمها دون داعٍ، بحسب التقرير.

فلماذا يوجد الكثير من الدورات على أجهزتنا؟، قال ريتشاردسون إنه نظرًا لأن معظمنا يغسل الملابس بنفس الطريقة لعقود من الزمن، فإننا لا نزال نعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة والوحيدة للقيام بذلك.

وقال: «كل تلك الدورات في الغسالة موجودة لأنها كانت متاحة من قبل»، لم تكن لدينا التكنولوجيا في النسيج، وفي الماكينة، وفي المنظفات التي نقوم بها الآن، وكنا بحاجة إلى تلك الدورات، في السبعينيات، كنت بحاجة إلى دورة الفراش الضخم ودورة الصرف الصحي».

قال ريتشاردسون: «تستغرق الدورة السريعة 30 دقيقة أو أقل، لذا يمكنك القيام بعدة حمولات من الغسيل بسرعة، إذا قمت بدورة بياض، فستستغرق ساعتين و20 دقيقة إلى ساعتين و 45 دقيقة».