خريطة قطع المياه غدا في 7 مراكز بالمنوفية غدا للصيانة.. 16 قرية

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، خريطة قطع المياه في مدن وقرى المحافظة، غدا الاثنين، وذلك في 16 قرية موزعة على 7 مراكز.

موعد قطع المياه غدا

وأشارت شركة المياه إلى أنه من المقرر قطع المياه غدا في المناطق المحددة لمدة 4 سعات، بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساء، لمدة 4 ساعات، بسبب عملية الصيانة وتطهير الخزانات وغسيل الشبكات.

وفيما يلي خريطة قطع المياه في المنوفية غدا الاثنين:

- مركز شبين الكوم، قرية مليج.

- مركز الشهداء، قريتا دناصور وكفر الشيخ.

- مركز بركة السبع، قرى شنتنا الحجر وميت فارس وجنزور.

- مركز منوف، قريتا تتا وجزي.

- مركز الباجور، اسطنها - قلتى الكبرى

مركز أشمون، قرى النعناعية، وسمادون، والفرعونية.

مركز قويسنا، قرى مصطاي، وإشليم، وميت بره.