خريطة قطع المياه غدا في 7 مراكز بالمنوفية غدا للصيانة.. 16 قرية
كتب:
عصام علم الدين
07:26 م | الأحد 11 فبراير 2024
مياه - أرشيفية
أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، خريطة قطع المياه في مدن وقرى المحافظة، غدا الاثنين، وذلك في 16 قرية موزعة على 7 مراكز.
موعد قطع المياه غدا
وأشارت شركة المياه إلى أنه من المقرر قطع المياه غدا في المناطق المحددة لمدة 4 سعات، بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساء، لمدة 4 ساعات، بسبب عملية الصيانة وتطهير الخزانات وغسيل الشبكات.
وفيما يلي خريطة قطع المياه في المنوفية غدا الاثنين:
- مركز شبين الكوم، قرية مليج.
- مركز الشهداء، قريتا دناصور وكفر الشيخ.
- مركز بركة السبع، قرى شنتنا الحجر وميت فارس وجنزور.
- مركز منوف، قريتا تتا وجزي.
- مركز الباجور، اسطنها - قلتى الكبرى
مركز أشمون، قرى النعناعية، وسمادون، والفرعونية.
مركز قويسنا، قرى مصطاي، وإشليم، وميت بره.