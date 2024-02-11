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خريطة قطع المياه غدا في 7 مراكز بالمنوفية غدا للصيانة.. 16 قرية

كتب:

عصام علم الدين
07:26 م | الأحد 11 فبراير 2024
مياه - أرشيفية

مياه - أرشيفية

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، خريطة قطع المياه في مدن وقرى المحافظة، غدا الاثنين، وذلك في 16 قرية موزعة على 7 مراكز.

موعد قطع المياه غدا

وأشارت شركة المياه إلى أنه من المقرر قطع المياه غدا في المناطق المحددة لمدة 4 سعات، بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساء، لمدة 4 ساعات، بسبب عملية الصيانة وتطهير الخزانات وغسيل الشبكات.

وفيما يلي خريطة قطع المياه في المنوفية غدا الاثنين:

- مركز شبين الكوم، قرية مليج.

- مركز الشهداء، قريتا دناصور وكفر الشيخ. 

- مركز بركة السبع، قرى شنتنا الحجر وميت فارس وجنزور. 

- مركز منوف، قريتا تتا وجزي.

- مركز الباجور، اسطنها - قلتى الكبرى 

مركز أشمون، قرى النعناعية، وسمادون، والفرعونية.

مركز قويسنا، قرى مصطاي، وإشليم، وميت بره.

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