السبت المقبل.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في المرج، السبت المقبل، لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000 ملليمتر بشارع محمد نجيب وشارع الترولي، ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية.

مناطق قطع المياه

وشملت المناطق التي أعلنتها الشركة، والتابعة لشبكات السلام (منشية السد العالي – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط) ومناطق تابعة لشبكات المرج (شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعي – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس– عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزى –مدينة الخصوص).

وأوضحت أن قطع المياه سيكون اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 10 فبراير، وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

وناشدت شركة مياه الشرب أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.