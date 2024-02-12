فيلم لأحمد مكي ضمن خطتها.. الشركة العربية للسينما تعود لسابق عهدها في 2024

شهد العام الجاري، عودة قوية للشركة العربية للسينما، من خلال إنتاجاتها الجديدة بعد إنتاج فيلمي «اثنين للإيجار» و«عصابة عظيمة»، بالشراكة مع شركة موفي سينما العام الماضي.

وقال أحمد صبيح المدير العام للشركة العربية للسينما في بيان صادر عن الشركة، إن «العربية» بصدد إنتاج عدد من الأفلام خلال هذا العام، لمجموعة من أهم وأشهر المخرجين في الوسط السينمائي، فهناك فيلم للنجم أحمد مكي، وآخر يجرى التحضير له حاليا للمخرج خالد الحلفاوي، فضلا عن عدد من المشروعات التي يجري التحضير لها حاليا، وجار التعاقد على السيناريوهات، والتعاقد مع نجوم هذه الأعمال.

وكشف «صبيح»، أن الشركة العربية تسعى خلال الفترة المقبلة للعودة مرة أخرى إلى سابق ريادتها في سوق صناعة السينما المصرية والعربية، وهناك خطط طموحة لعمل مشاركات إنتاج وتوزيع لبعض الكيانات السينمائية العالمية، وأن إدارة الشركة تعمل حاليا على إعادة هيكلة وتطوير دور العرض السينمائي، والتوسع بفتح دور عرض جديدة في أكثر من موقع، مع العمل على تطوير دور العرض السينمائي الخاصة بالشركة، وإمدادها بأحدث تقنيات الصوت والصورة والألوان.