أمين الفتوى: مصافحة المرأة لأجنبي باليد لا يبطل الوضوء عند «الحنفية»

رداً على استفسار متصل حول حكم السلام بالأيدي للمرأة على أجنبي عنها وهل يُبطل الوضوء، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّه لا يبطل الوضوء عند مذهب الحنفية.

وأضاف «شلبي»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «المذهب الحنفي يرى أن هذه المصافحة أيا كانت من الأحكام لا تُنقض الوضوء، فيما رأى المالكية بأنه لابد وأن يُنظر إلى قصد الإنسان منها ونيته».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «السادة فقهاء الشافعية قالوا بأنَّه لا يجوز مصافحة النساء الأجنبيات، لنعرف أنَّ الأمر محل خلاف فقهي، ما يجعلنا بين أكثر من رأي ويمكن العمل بأي رأي منهم».