رمضان 2024.. watch it تطرح برومو مسلسل صيد العقارب

نشرت منصة watch it، التيزر الأول لمسلسل غادة عبدالرازق «صيد العقارب»، والمقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، على قنوات المتحدة ومنصة watch it المملوكة للشركة المُتحدة.

ونشرت المنصة برومو المسلسل معلقة: لو عينك غفلت ثانية وسط العقارب.. تتلدغ! انتظروا النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.