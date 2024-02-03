«نص الشعب اسمه محمد» يجمع غادة عبدالرازق وعصام عمر

تتعاون الفنانة غادة عبد الرازق مع الفنان الشاب عصام عمر في مسلسل بعنوان «نص الشعب اسمه محمد» وهو من تأليف السيناريست محمد رجاء، العمل الذي لم يتم الاستقرار على مخرجه بعد مكون من 15 حلقة وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني، وجارٍ استكمال باقي أبطاله وتحديد موعد بداية تصويره.

وعلى الجانب الآخر، تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «صيد العقارب»، مع المخرج أحمد حسن ميسو والسيناريست باهر دويدار، والذي يشارك في بطولته بجانبها مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية.

عصام عمر يشارك في سباق الدراما الرمضانية 2024 بـ«مسار إجباري»

بينما يصور عصام عمر مشاهده في مسلسل «مسار إجباري»، الذي يشارك بطولته مع الفنان أحمد داش، والذي تدور أحداثه في 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في سباق الدراما الرمضانية 2024، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

وجاء ذلك بعد حالة من النجاح التي حققها عصام عمر في أولى بطولاته الدرامية من خلال مسلسل «بالطو»، الذي حقق حالة واسعة من النجاح بعد عرضه.