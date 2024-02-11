بعد زلات لسانه.. هل ينجح بايدن في الاختبارات العقلية قبل انتخابات رئاسة أمريكا

انتشرت مجموعة من زلات اللسان التي وقع الرئيس الأمريكي جو بادين فريسة لها، جعلته عرضة للكثير من الانتقادات اللاذعة والسخرية الواسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر كل مقابلة أو اجتماع يحضره، فهل سيتمكن من النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويثبت صحته العقلية للجميع؟

يعتلي الخوف مشاعر المواطنون في الولايات المتحدة من قدرات الرئيس الأمريكي الحالي والبالغ من العمر 81 عاما، على الترشح لفترة رئاسية جديدة، خاصة عقب الأخطاء الفادحة التي يرتكبها مرات متتالية، ما أدى إلى مطالبة عدد من الأطباء لأن يخضع «بايدن» لاختبارات معرفية، ثم نشر النتائج للعامة، لإثبات قدراته العقلية، بحسب ما ذكره موقع «العربية».

ما هي اختبارات القدرات العقلية للرئيس الأمريكي جو بادين؟

وبحسب ما ذكرته «العربية»، فإن الاختبار المعياري للخرف «MoCA»، مدته 10 دقائق، وبدأ العمل به في عام 1996، لمعرفة الخلل المعرفي للشخص، كما أنه بمثابة علامة أولية للإصابة بالخرف، ومن خلاله يمكن فحص قدرات مختلفة منها التركيز والذاكرة واللغة والحسابات، الوظائف التنفيذية والمهارات البصرية.

ويمكن تحديد إذا كان الشخص سليم أم لا من خلال النتائج النهائية، إذ يعد متوسط ​​الدرجات للشخص الطبيعي هو 27.4. والأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي متوسط ​​22.1، في حين تكون النسبة لمرضى الزهايمر 16 درجة.

وتتمثل الاختبارات في بعض من الجوانب المعرفية والنفسية يستعرض «الوطن» بعضها فيما يلي:

1- أرقام وحروف:

الاختبارعبارة عن أنه يُطلب من المريض أن يقوم بإقران 5 أرقام وحروف (1-5، AE) بترتيب تصاعدي.

النتيجة: يحصل المريض على نقطة مقابل كل زوج، وإذا ارتكب المريض خطأ لم يتم تصحيحه فورا يحصل على صفر.

2- اختبار الذاكرة:

يكون شكل الامتحان كالتالي: يجعل الطبيب المريض يقرأ قائمة من الكلمات التي يجب عليه تذكرها، ثم يجب في النهاية تذكرها كلها مثل:

الوجه، المخمل، الكنيسة، الأقحوان، الأحمر، وبينما يقرأ المريض الكلمات، يضع الطبيب علامة اختيار في المربع لكل كلمة يقولها بصوت مرتفع.

3- اختبار الاهتمام:

وفيه يطلب الدكتور من المريض قراءة قائمة من خمسة أرقام بمعدل رقم واحد في الثانية، فيتذكرها المريض تماما كما قيل له، ثم قراءتها بشكل عكسي.

4- الطلاقة اللفظية:

يطلب الطبيب من المريض استدعاء كلمات بحرف معين مثل «ج»، وعلى الشخص أن يفكر في الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف، من أجل الوصول إلى 11 كلمة أو أكثر في 60 ثانية.