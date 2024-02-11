تراجع سعر الدولار في السوق الموازية.. خبير اقتصادي: هناك يقين بانخفاض سعره

كشف بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، سبب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، مؤكدا وجود حالة من الارتباك وعدم الثقة بين البائع والمشتري، حيث يحجم البائع عن بيع ما معه من دولار، كما هدأت وتيره شراء الدولار من قبل المواطنين لأنهم مقتنعين بانخفاض سعره في السوق الموازية.

شعيب: سعر الدولار في السوق الموازية ما بين 45 وحتى 61 جنيه

وأكد «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، بسبب الحالة الضبابية التي أصابت السوق الموازية فيما يخص المعروض من الدولار والمطلوب منه من قبل المواطنين.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة خلال الفترة الراهنة تعمل جاهدة على توفير العملة الدولارية، الأمر الذي سيؤثر بدوره على قرارات البائعين والمشترين وسيؤدى بالنهاية إلى انخفاض السعر، لافتا إلى أنه يجب أن تهدء عملية شراء المنتجات غير الضرورية من الخارج من أجل توفير الدولار للداخل المصري.

وأكد كذلك، على أنه يجب على المعنين بالأمر تدبير الاحتياجات الخاصة بالقطاع الغذائي والطبي بشكل محلي، حيث أن توفير المنتجات في الأسواق المحلية بدلا من استيرادها من دول الخارج سيساعد كثيرا في توطين الصناعات والمنتجات المحلية بدلا من شراء السلع الاستفزازية التي ترفع من شأن الدولار نتيجة الاستيراد.

وأشار بلال شعيب، إلى أنه في حال قررت الدولة إيقاف استيراد السيارات من الخارج لمدة عام فستوفر ما يقارب من 4 مليارات دولار، كما تستورد الدولة مقرمشات وكورن فليكس بـ 4 مليارات دولار، وألعاب أطفال بقيمة 800 مليون دولار، وجميعها سلعا استفزازية يجب أن نتوقف عن استيرادها فورا.