تراجع كبير في سعر الدولار.. وخبير يتوقع وصوله إلى السعر الرسمي

يواصل الدولار تراجعه في السوق الموازية، مع الضغط على عمليات المضاربة التي أدت إلى اترتفاعه في الفترة الماضية إلى مستويات 70 جنيهًا، ليتراجع إلى مستويات متدنية تتراوح ما بين 40 إلى 50 جنيهًا تقريبًا.

وصول الدولار للسعر الرسمي

وقال سامح هليل، الخبير المصرفي، إنه يجب إطلاق سعر الدولار ليتحدد بحرية بواسطة قوى العرض والطلب دون التدخل الحكومي، حتى يصل إلى السعر الرسمي المتداول الآن في البنوك ما بين 30 - 30.85 جنيهًا.

سعر الدولار في السوق السوداء

وأضاف الخبير المصرفي، أنّ سعر الدولار في السوق الموازية الآن، هو سعر غير معبر عن السعر الحقيقي، ولا يمكن الاعتماد عليه في تحديد السعر الحقيقي، نظرًا لعدم وجود معايير حقيقية لتحديد حجم العرض والطلب بهذه السوق الموازية.