وكيل «صحة الشرقية»: إنفاق 500 مليون جنيه على مشروعات الصحة بالمحافظة

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول نقص بعص المستلزمات الطبية، بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظة الشرقية، إشادة واسعة بجهود وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، وحرصه الدائم على المتابعة الميدانية لمختلف مستشفيات قرى ومدن المحافظة.

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

وقال النائب حمودة محمد، خلال طلبه بشأن تحويل مستشفى بلبيس المركزي إلى مستشفى عام، إن الهدف من طلب الإحاطة ليس اتهام مديرية الصحة بالتقصير، ولكن الهدف هو مساعدتها في الحصول على الموازنة المناسبة من الوزارة، حتى تستطيع الالتزام بتطوير المستشفيات.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية محظوظة بوجود الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، خاصة أنه حريص على التواصل مع النواب، ولا ينقطع تليفونه عن استقبال اتصالاتهم ليلا ونهارا لمساعدة المرضى في مختلف المستشفيات بالمحافظة المترامية الأطراف.

وطالب حمودة وزارة الصحة، بسرعة الموافقة على تحويل مستشفى بلبيس من مستشفى مركزي إلى مستشفى عام، وهو ما أوصت به اللجنة خلال الاجتماع.

من جانبه، أشاد النائب عبدالله الرماح، خلال مناقشته طلب إحاطة بشأن نقص الأجهزة والخدمات بمستشفى بلبيس العام واستتكمال المبنى الخرساني لمستشفى الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بجهود الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، مؤكدا أنه حريص على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين.

فيما قال النائب حاتم عبدالعزيز، خلال اجتماع اللجنة أن نواب الشرقية يقدرون الجهود المبذولة من وكيل وزارة الصحة الذي لا يدخر جهدا من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة، مؤكدا أن الدكتور هشام مسعود شعلة نشاط وذلك ما يلاحظه الجميع من خلال جولاته المكثفة على المستشفيات.

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن المواطن الشرقاوي شهد تحسنا كبيرا وواضحا في الخدمات الطبية التي تقدمها المنظومة الصحية بفضل المجهود الكبير من وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، الذي يقوم بجولات مفاجئة بصفة يومية على مختلف مستشفيات مراكز وقرى المحافظة، وهو ما ساعد في انضباط الأداء وتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

وفي رده على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب بلبيس، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة أن مركز بلبيس يشهد طفرة كبيرة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث تم زيادة عدد الأسرة بالحضانة وتم توفير العديد من المستلزمات الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدا أن محافظة الشرقية شهدت طفرة بتطوير الخدمات الصحية إذ جرى تخصيص ميزانية كبيرة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.