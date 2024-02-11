متحدث «الصحة» يكشف تفاصيل «الدور المنتشر حاليا».. ويوجه تحذيرا لأولياء الأمور

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل الدور المنتشر بين المواطنين الفترة الحالية، قائلا: «الدور يشهد مزيجًا بين نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية وكذلك الفيروس المخلوي التنفسي ولا سيما فيروس كورونا أو أحد متحوراته»، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تغيرات كثيرة في درجات الحرارة؛ مما يعمل على انتشار الفيروسات التنفسية المتنوعة.

الفيروسات التنفسية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفيروسات التنفسية تنتشر في التوقيت الحالي وهو الموسم الخاص بها وتتضمن نزلات البرد والفيروس الغدي والهربس والفيروس التنفسي المخلوي، وكذلك فيروس كورونا والذي أصبح أحد الفيروسات التنفسية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل الأيدي والحصول على اللقاحات.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وعن إمكانية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في التوقيت الحالي، أكد أنه متوفر داخل شركة فاكسيرا على مستوى المحافظات وغير مرتبط بوقت ومن الأفضل الحصول عليه خلال فترة الشتاء لاكتساب المناعة اللازمة لمواجهة الأمراض المعدية والغير معدية.

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة تحذيرية لأولياء الأمور بالتزامن مع بداية العام الدراسي الثاني، قائلا: «على أولياء الأمور الحفاظ على أبنائهم والحرص التام على عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع زملائهم وارتداء الكمامات خلال التحدث مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد وكذلك في حالة ظهور أعراض الإنفلونزا الموسمية ضرورة الجلوس في المنزل والحرص على الراحة وكذلك الأدوية التي وصفها الطبيب فقط».