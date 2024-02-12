كيف تحجز تذكرة قطار إلكترونيا دون الذهاب للمحطة؟.. طرق سهلة

وفّرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات إلكترونيًا بدلاً من الذهاب إلى المحطات، في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية ومواكبة التطور الرقمي، لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب بداية من دخول المحطة ثم استقلال القطار حتى نهاية الرحلة.

طريقة متاحة لحجز التذاكر

أكثر من طريقة متاحة لحجز التذاكر، بدلاً من شباك التذاكر، سواء من الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل بمختلف قطاعاتها للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، إذ يمكن الحجز الإلكتروني من خلال موقع الحجز، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد، والأيفون.

وضمن آليات حجز التذاكر الجديدة التي وفرتها الهيئة، منظومة الدفع الفوري من خلال وكلاء البيع المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع، موضحة أن هذه المنظومة تتيح الحجز لقطارات تحيا مصر التي يتم تطويرها حالياً في ورش كوم أبوراضي، وقطارات الدرجة الثالثة «التهوية الديناميكية - المكيفة» وعدد من قطارات الـ «VIP».

تعليمات الحجز الإلكتروني

وضمن تعليمات الحجز الإلكتروني، شددت الهيئة، على ضرورة حجز التذكرة قبل السفر بـ 14 يوما، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية «كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني الـ «POS» لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر ببعض المحطات.