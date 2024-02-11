في اليوم العالمي للزواج.. كيف تحافظ على استمرار علاقتك الزوجية؟

في مثل هذا اليوم من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للزواج، ويهدف ذلك إلى تسليط الضوء على ضرورة الاحترام والالتزام بين الطرفين، ويرجع الاحتفال به إلى طلب تقدم به سكان مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا لرئيس البلدية والحاكم تحت شعار «نحن نؤمن بيوم الزواج».

اليوم العالمي للزواج

نحاج كبير حققه اليوم العالمي للزواج، حيث اعترف به 43 حاكمًا، وتم اعتماده ليتم الاحتفال به في يوم 11 فبراير من كل عام، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير نصائح تساعد على نجاح واستمرار العلاقة الزوجية.

استمرار العلاقة الزوجية

هناك العديد من النصائح التي يجب على الزوجين اتباعها من أجل استمرار العلاقة الزوجية ومنها الاحترام المتبادل، حيث من الضرروي أن يظهر الزوجين الاحترام لآراء ووجهات النظر بينهما، حيث يساعد ذلك في نجاح الزواج وفقا لما ذكره موقع «hindustantimes».

وجاءت من ضمن النصائح التي يجب على الزوجين اتباعها من أجل نجاح العلاقة الزوجية، تحديد المطالب لمنع المشكلات، ومن الضروري أن يضع الطرفان حدا للمطالب لما يتطابق مع الإمكانيات المتاحة حتى لا تزيد الضغوط التي تفتح بابا من المشاكل الزائدة بينها وربما يكون من الصعب إيجاد حل لها.

لا تقتصر النصائح التي تساعد على استمرار العلاقة الزوجية عند هذا الحد، ولكن يجب أيضا عدم دخول طرف ثالث بينهما، ومن الأفضل أن يكون بينهما قدر من التفاهم ومن ثم اللجوء لذوي الخبرة والحكمة للمساعدة.