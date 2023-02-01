التمور تغزو الأسواق مع قرب رمضان.. والغرف التجارية: إقبال كبير من الجمهور

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتوافد المواطنون على الأسواق لشراء الياميش الذي تختلف أنواعه وأسعاره باختلاف المحافظات والمناطق السكنية، خاصة التمور، والتي تختلف أنواعه، لكل منها سعر مختلف؟

شراء ياميش رمضان

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة العتبة وشارع الأزهر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن الأسواق بها العديد من التمور باختلاف أنواعها وأسعارها من مكان إلى آخر، إذ يتوافد المواطنين حاليا على المحال التجارية والأسواق لشراء ما يحتاجونه من التمور استعدادا لشهر رمضان ويختارون الأنواع والأسعار المناسبة لهم فالأسواق غنية بالعديد من الأنواع والأسعار المختلفة، ما يعطي المواطن فرصة لاختيار المناسب له.

17 جنيها.. سعر التمر في أسواق الجملة

وقال محمود الصالح أحد أصحاب محال العطارة بمنطقة العتبة، إنه منذ عدة أيام بدأ الكثير من أصحاب المحال التجارية والأسواق طرح ياميش رمضان، استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، إذ يشكل التمر المجفف والمعلب أهمية لدى المواطنين، وضرورة تواجده خلال شهر رمضان وطوال العام، وذلك لأنه يستخدم في العديد من الأطعمة أيضا.

وأضاف أن هناك العديد من أنواع التمر المجفف والمعلب باختلاف أسعارها، حيث سجل التمر السيوي 700 جرام 35 جنيها والسعودي 300 جرام تتراوح أسعاره بين الـ280 و300 جنيها و كيلو التمر العراقي 100 جنيه.

بينما تتراوح أسعار التمر في أسواق الجملة بين الـ17و20 جنيها، بالإضافة إلى طرح تمر المدينة بسعر 130 جنيها، مؤكدا أن المواطنين يقبلون على الأسواق للشراء، ومتوقعا زيادة الإقبال خلال منتصف الشهر الجاري، نظرا إلى اقتراب شهر رمضان.

الأسواق تشهد إقبالا على السلع الغذائية

من جهته، قال حازم المنوفي عضو غرفة الإسكندرية التجارية، لـ«الوطن» إن السلع الغذائية تلقى إقبالاً كبيرا في ظل الأسعار التنافسية المطروحة بها في معارض أهلاً رمضان، وتشمل مواد العطارة والتوابل والبهارات والياميش، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد إقبالاً أكبر من قبل المواطنين، لشراء احتياجات الشهر الكريم.