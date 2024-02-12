المواعيد الكاملة لقطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة خلال شهر فبراير

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواعيد الكاملة لقطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة لشهر فبراير 2024، موضحة أن القطارات تتنوع ما بين قطارات مكيفة سواء إسباني أو روسي مكيف، أو «vip»، أو تالجو، مؤكدة أن جميع القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل خروجها على القضبان للتأكد من عدم وجود أي مشاكل فنية في القطارات.

المواعيد الكاملة لقطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة، تشتمل على مختلف المحطات بداية من أسوان ثم الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف وصولاً إلى المحطة النهائية وهي القاهرة، ووفق الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإن حركة القطارات تسير بشكل منتظم دون أي معوقات، مشددة على الركاب ضرورة حجز التذكرة قبل استقلال القطار تفادياً لأي غرامة.

المواعيد الكاملة لقطارات الصعيد المتجه إلى القاهرة لشهر فبراير 2024

تطوير القطارات

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تطوير منظومة السكك الحديدية سواء بتطوير القطارات مثل مشروع تطوير القطار الإسباني الذي يُجر حاليًا في ورش كوم أبو راضي، وجرى بالفعل تطوير حوالي 4 قطارات وتشغيلها على خطوط السكك الحديدية، أو إضافة نوعيات قطارات جديدة مثل التالجو.

ونوهت بأن عملية التطوير تشمل أيضًا تطوير نظم الإشارات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبوتشت وبرج إشارات أبوشوشة في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط نجع حمادي.