سنة صلاة العصر.. «الإفتاء» توضح صحتها وموقف النبي منها (فيديو)

يحرص الكثير من المسلمين على أداء السُنن النبوية، خاصة في الصلوات الخمس، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض يختلف حول سُنة صلاة العصر، أو قد لا يعلم عدد ركعاتها، وما إذا كانت قبل الصلاة أم بعدها، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

سُنة صلاة العصر

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سُنة صلاة العصر، هي سُنة غير مؤكدة عبارة عن 4 ركعات قبل صلاة العصر، أي بعد الأذان وقبل صلاة الفرض.

وأضاف «شلبي» في مقطع فيديو لدار الإفتاء المصرية عبر قناتها على «يوتيوب»، أن ورد في سنة صلاة العصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا».

صحة سُنة صلاة العصر

وتابع، أن العلماء قالوا بشأن سُنة صلاة العصر، إن الصلوات لها سنن مؤكدة، وغير مؤكدة، الأولى منها التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها إلا قليلا جدًا، بينما غير المؤكدة كان النبي يفعلها في بعض الأوقات ويتركها في أخرى، ومنها سُنة صلاة العصر.

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديثه أن هناك سُنَّة صلاة العصر ولكنها غير مؤكدة، وتكون عبارة عن 4 ركعات قبل صلاة الفرض.