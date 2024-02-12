سر غامض جعل الملك فؤاد يسمع نباح الكلاب حتى مماته.. مفاجأة

الفترة الملكية لا تحمل في طياتها الجمال والرقي فقط، فالأسرة الخيديوية تعد لغزا محيرا لكل من يقرأ عنها؛ ومؤخرًا سلطت الكاتبة إيمان الشرقاوي الأضواء على قصر عابدين بـ«صاحبات السمو الملكي» وحلت ضيفة في برنامج «معكم منى الشاذلي» لتروي تفاصيل الكتاب الذي تحدث عن سر ارتباط الملك فؤاد القوية بالعرافة التي وجهته بالابتعاد عن حرف الألف في أسماء أبنائه واللجوء لحرف الفاء، وحدث عكس ما قالته، لكن للملك فؤاد أسرار أخرى وحكايات لم تنته تحدث عنها الكاتب أشرف مصطفى توفيق في كتابه «نساء الملك فاروق».

الملك فؤاد يسمع نباح الكلاب

أول سيدة في حياة الملك فؤاد الأول كانت ابنة عمه الأميرة شويكار التي تزوجها زواجًا تلقيديًا، ولم يحسن معاملتها طوال فترة زواجهما، وتأثر أخيها الأمير سيف الدين بما يحدث لشقيقته بسبب ابن عمه، فقرر الانتقام منه بطلقات نارية أصابت قدمه وصدره وعنقه؛ تلك الضربات القاضية لم تمت فؤاد ونجا بإعجوبة، لكنه لم يكمل العلاج واستند لآراء العرافين، فكانت نصيحتهم أن يأتي الملك بطائر العندليب يغني على نافذة غرفته 3 مرات.

استمع الملك لنصائح العرافين ولم يكمل علاجه؛ وهو السبب الذي عرضه لمضاعفات خطيرة، وهي عبارة عن تشنجات مؤلمة يسمع على أثرها أصواتًا تشبه نباح الكلاب، وعلى الرغم من ذلك ارتفعت مكانة العرافين وقلت زيارة الأطباء للقصر.

دور آخر للعرافين في حياة نازلي وفؤاد

كانت نازلي جميلة الجميلات آنذاك ذات حسب ونسب، فهي ابنة عبد الحليم باشا صبري، لكن زواجها من الملك فؤاد الأول جاء صدفة، حدثت بعد نصيحة سعد باشا زغلول له بضرورة الزواج؛ وعلى الفور كانت نازلي أول النساء المرشحات لمنصب ملكة مصر؛ ومع الوقت عندما أراد الزوجين الإنجاب لجأوا للعرافين مرة أخرى، وكان رأي المنجم إنه إذا غرد البلبل 3 مرات في غرفة نوم الملكة فسوف تضع ولدًا مع نصائح أخرى قالها لهم، بأن يكون أسماء أبنائهم بحرف الفاء.