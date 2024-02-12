سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 12-11-2024

تراجعت أسعار الدولار في السوق الموازية خلال الساعات القليلة الماضية، فيما أعلن البنك المركزي المصري عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 12-2-2024 في البنوك، حيث سجل في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الأحد 11-2-2024 حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بحسب ما كشفت البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فاستقر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد ببنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، وللشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

في حين سجل سعر الدولار اليوم ببنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء

تراجع الدولار في السوق الموازية

من جانبه، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، إنّ سبب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، حالة الارتباك وعدم الثقة بين البائع والمشتري، حيث يحجم البائع عن بيع ما معه من دولار، كما هدأت وتيرة شراء الدولار من قبل المواطنين لأنهم مقتنعين بانخفاض سعره في السوق الموازية، حيث هبط سعر الدولار بين 45 جنيها حتى 55 جنيها في السوق الموازية.