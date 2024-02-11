توابع تراجع الدولار في السوق الموازية.. انخفاض أسعار 20 سلعة خلال 24 ساعة

تواصل أسعار بعض السلع الغذائية، تراجعها في الأسواق، نتيجة لانخفاض في سعر الدولار بالسوق الموازية، على مدار الأيام الماضية.

تراجع أسعار السلع

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار 20 سلعة في الأسواق المصرية بعد تراجعها بشكل ملحوظ في الأسواق، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الطماطم

بلغ متوسط سعر الطماطم اليوم، 9.84 جنيه للكيلو، بتراجع 1.26 جنيه عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- السكر المعبأ

تراوح متوسط سعر السكر المعبأ، ما بين 29 - 51.4 جنيه، بتراجع تقدر قيمته بنحو 10 جنيهات في سعر الكيلو. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الفول المعبأ

بلغ متوسط سعر الفول المعبأ، 53.5 جنيه، بتراجع 0.5 جنيه في سعر الكيلو عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- مكرونة معبأة

تراوح متوسط سعر المكرونة المعبأة، ما بين 29.3 - 32.8 جنيه، بتراجع تقدر قيمته بنحو 3 جنيهات في سعر الكيلو عن أسعار أمس. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- العدس المعبأ

بلغ متوسط سعر العدس المعبأ، 76.4 جنيه، بتراجع 4.84 جنيه في سعر الكيلو عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- البطاطس

بلغ سعر البطاطس في الأسواق المصرية، 15.44 جنيه للكيلو، بتراجع 0.83 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الليمون

بلغ متوسط سعر الليمون اليوم، 24.52 جنيه للكيلو، بتراجع 0.82 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- البامية

بلغ متوسط سعر البامية اليوم، 40.48 جنيه للكيلو، بتراجع 0.58 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الكوسة

بلغ متوسط سعر الكوسة اليوم، 16.86 جنيه للكيلو، بتراجع 0.2 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الكرنب

بلغ متوسط سعر الكرنب اليوم، 22.37 جنيه للواحدة، بتراجع 2.39 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الخوخ

بلغ متوسط سعر الخوخ اليوم، 28.82 جنيه للكيلو، بتراجع 0.27 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الدقيق المعبأ

بلغ متوسط سعر الدقيق المعبأ اليوم، 30.39 جنيه للكيلو، بتراجع 0.25 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- البيض الأبيض

بلغ متوسط سعر البيض الأبيض، 5.83 جنيه للبيضة الواحدة، بتراجع 0.25 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

كرتونة البيض الأحمر

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم، 158.49 جنيه للكرتونة، بتراجع 0.74 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

كرتونة البيض الأبيض

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، 155.97 جنيه للكرتونة، بتراجع 1.24 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- اللحوم

تراوح سعر اللحوم اليوم، ما بين 314 - 419.62 جنيه للكيلو، متراجعة بنحو 37.94 بالنسبة لكيلو البتلو بالعظم، 16.99 جنيه تراجع في كيلو لحم الضأن بعظم، و13.48 تراجع في كيلو اللحم الضأن عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- البيض الأبيض

بلغ متوسط سعر البيض الأبيض، 5.82 جنيه للبيضة الواحدة، بتراجع 0.2 قرش عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الحديد الاستثماري

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري، 52.653 ألف جنيه، متراجع بنحو 326.72 جنيه عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- حديد عز

بلغ متوسط سعر طن حديد عز، 54.249 ألف جنيه، متراجع بنحو 556.2 جنيه عن أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- السمك

يتراوح سعر السمك في الأسواق، مابين 50 - 190 جنيها، متراجع بنحو 11.19 جنيهًا بالنسبة لكيلو السمك الدنيس، 3.22 جنيه بالنسبة للسمك البلطي الوسط، 5.82 جنيه بالنسبة للسردين، و1.65 جنيه بالنسبة للسمك القراميط، مقارنة مع أسعار أمس السبت. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الصرف بالسوق الموازية

وشهدت السوق الموازية تراجعًا كبيرًا في سعر الدولار مقابل الجنيه، ليهبط من مستويات 70 جنيها في السوق الموازية، مما أثر بشكل إيجابي على أسعار السلع في الأسواق.