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ناقد فني عن أغنية روبي «3 ساعات متواصلة»: تحمل إيحاءات أكبر من قيمة كاتبها

كتب:

محمد عزالدين
12:17 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
محمود فوزي السيد

محمود فوزي السيد

علق محمود فوزي السيد، الناقد الموسيقي، على أغنية الفنانة روبي الجديدة «3 ساعات متواصلة»، قائلا: «الأغنية وقحة للغاية لأنها تحمل من الإيحاءات أكبر بكثير من قيمة كاتبها، وأربأ بعزيز الشافعي الدخول إلى هذه المنطقة لأنه أصبح أكبر بكثير من ذلك»، مردفا: «عزيز الشافعي أهم مٌلحن في مصر حاليا وشاعر شاطر جدا ويكتب كثير في أغانيه».

وأضاف «السيد»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، أنه من يرغب في مشاهدة سينما بها مشاهد جريئة أو يسمع كلام فيه إيحاءات جنسية، هذه النوعية ليست موجودة في مصر لأنه يوجد لدينا جهاز رقابة.

وتابع: «الرقابة إن أجازت هذا الكلام، وهي أكيد إجازته، لأن عزيز الشافعي شاعر ومٌلحن كبير وكل شغله موثق ورسمي، والرقابة إذا أجازت هذا الكلام فهي مسؤولة عن ذلك».

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