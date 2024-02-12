سيباستيان هالر من معاناة السرطان لقيادة منتخب بلاده والفوز بأمم أفريقيا

لا أحد يصدق أن اللاعب الذي كان في صفوف منتخب كوت ديفوار وقاد المنتخب للفوز، هو نفسه الذي حارب الموت منذ عامين، فـ سيباستيان هالير، هو نفسه الذي شُخّصت حالته بالإصابة بسرطان خطير في يوليو 2022، وكان خبر إصابته صدمة في صفوف دورتموند، وهو النادي الذي انضم إليه «هالر» كمهاجم في العام الذي أُصيب فيه بالسرطان، لكنه بعزيمة قوية تعافى وعاد ليقود ساحل العاج للفوز بنهائي كأس أمم إفريقيا 2023، ليصبح حديثا عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة «إكس» تويتر سابقا، وفق معلومات نشرها موقع «دويتشة فيليه» الألماني.

عانى من السرطان وتألق في نهائي الـ كان

في مباراة كأس نهائي أمم افريقيا 2023 بين نيجريا وكوت ديفوار، أدى اللاعب سيباستيان هالر أداءًا حسنًا، وسجل الهدف الثانى للأفيال في الدقيقة 81 من زمن المباراة، ليحصلوا على اللقب للمرة الثالثة في تاريخهم أمام نيجيريا.

وتعود قصة إصابة «سيباستيان» صاحب الهدف الثاني لـ«الافيال» إلى يوليو 2022، عندما شعر بوعكة شديدة بعد تمارينه الصباحية في بادي راغاز في سويسرا، إذ كان يتحضر الفريق للموسم الجديد، انتهت بالتشخيص بإصابته بالسرطان، وكان السرطان في جهازة التناسلي، لتكون صدمة كبيرة لفريق دورتموند آنذاك لأن سيباستيان كان للتو متعاقدا معهم كمهاجم، لكنه في قرابة العام تغلب على السرطان ليعلن تعافيه في يناير2023.

وبعد إعلان إصابته خاض فترة فحوصات طبية مكثفة وتعهد الفريق بحصول مهاجمه «هالر» على أفضل علاج ممكن، حتى تعافى في عام 2023.

الانضمام لنهائي بطولة أمم أفريقيا

وفي نهاية بطولة أمم أفريقيا رسم سيباستيان هالر البسمة على وجوه بلاده، عندما ساعد فريقه في التأهل ليشارك محبو الساحرة المستديرة صورته مع الإشارة لقصته الملهمة معلقين: «قصة ملهمة.. هالر من التغلب على السرطان والعودة لممارسة كرة القدم للتتويج بكأس الأمم الأفريقية».