تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم مع بداية التعاملات.. «الكيلو نزل 3 جنيه»

شهدت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضا ملحوظا اليوم الاثنين 12-2-2024، إذ تراجع سعر الكيلو في المزرعة 3 جنيهات ليصل إلى 87 جنيهًا في المزرعة.

وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 91 جنيهًا، مقارنة بـ94 جنيهًا أمس، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:

- أسعار الفراخ البيضاء 87 جنيهًا في بورصة الدواجن، وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو91 جنيهًا مقارنة بأمس جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البلدي

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» إلى نحو 106جنيهات في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 109 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 12-2-2024 بنحو 112 جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 123 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 18 جنيهًا.

- بط فرنساوي 35 جنيهًا.

- بط مولار 46 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 17 جنيهًا.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 14.5 جنيه.

- بط مسكوفي آر 45 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 25 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- كتكوت ساسو جيل أول 25 جنيهًا.