بورصة الدواجن اليوم الخميس 8-2-2024.. تراجع في الفراخ البيضاء

أعلنت بورصة الدواجن أسعار اليوم الخميس 8-2-2024، وسجلت تراجعا بقيمة جنيه واحد خلال التعاملات المسائية، حيث سجلت الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 85 جنيهًا للكيلو، و94 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس في المزرعة، 86 جنيهًا و95 جنيهًا للمستهلك أيضًا خلال بداية التعاملات.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 8-2-2024 في المزرعة والمحلات للمستهلك، وفق المعلن من بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

- أسعار الفراخ البيضاء 85 جنيهًا في بورصة الدواجن، وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو94 جنيهًا مقارنة بأمس جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البلدي

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الخميس 8-2-2024، إلى نحو 105جنيهات في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 8-2-2024 بنحو 110 جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 120 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 19 جنيهًا.

- بط فرنساوي 38 جنيهًا.

- بط مولار 49 جنيهًا.

- بط مسكوفي آر 49 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 29 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 9 جنيهات.

- كتكوت ساسو جيل أول 27 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 19 جنيهًا.

- بلدي هجين عالي 10.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 15.5 جنيه.