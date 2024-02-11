بورصة الدواجن اليوم.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء

كشفت بيانات بورصة الدواجن اليوم، عن استقرار أسعار الفراخ البيضاء بعد التراجع أمس، حيث سجل سعر الكيلو اليوم 11-2-2024 نحو 84 جنيها في أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 94 و95 جنيها.

سعر الفراخ في بورصة الدواجن

وبحسب بيانات بورصة الدواجن وتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن» فإن سعر الفراخ البيضاء اليوم بـ 84 جنيها وللمستهلك بين 94 و95 جنيهًا، باختلاف المنطقة السكنية.

وأضاف السيد أن تراجع أسعار الفراخ البيضاء نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف، إذ أن تراجعت تقريبًا 3 آلاف جنيه للطن، بالإضافة إلى انخفاض سعر طن الذرة بنحو 2000 جنيه.

سعر الدواجن البلدي

سجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم نحو 140 جنيها تسليم أرض المزرعة لتصل إلى للمستهلك النهائي 145 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الدواجن الحمراء والساسو نحو 110 و111 جنيها.

سعر الدواجن الأمهات في الأسواق

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، نحو 78 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

أسعار البيض اليوم

سعر البيض الأحمر يتراوح بين 148 و149 جنيها للكرتونة في بورصة الدواجن، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 155 و160 جنيهًا، سعر البيض الأبيض يتراوح بين 146 و147 جنيها للكرتونة في بورصة الدواجن، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 153 و158 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض الأهالي 25 جنيه.

- سعر الكتكوت الأبيض الشركات 25 و30 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو سجّل 20 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت الزري 15 جنيهًا.