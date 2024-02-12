قائد الجيش الألماني يحذر العالم من اندلاع حرب عالمية ثالثة خلال 5 سنوات

في الوقت الذي يشتعل فيه العالم بالحروب والنزاعات، أطلق قائد الجيش الألماني، كارستن بروير، تصريحا مدوية يحذر فيه من اقتراب حرب جديدة، قد تكون شرارة الحرب العالمية الثالثة أو نزاعًا ضمن صراعاتها، مّا يثير قلقا بالغا على الساحة الدولية.

ألمانيا تستعد للحرب

وقال بروير في مقابلة لصحيفة «دي فيلت» الألمانية نقلتها وكالات الأنباء العالمية إنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية والجيش الألماني يتدرب لرفع مستواه القتالي، ولكن مع البوادر التي يشهدها العلام خلال الفترة الماضية أكد أهمية أن تكون قواته مؤهلة لخوض حرب في غضون 5 سنوات.

وأكد أن توقعاته تأتي بناء على تحليلات مختلفة وخبرته العسكرية الطويلة، ورغم أنه لم يجزم بنشوب حرب ما بين الشرق المتمثل في روسيا وشركائها والغرب المتمثل في الناتو وشركائه خلال الخمس سنوات، ولكنه يؤكد أن التهديد محتمل ومرتقب ما بين 5 إلى 8 سنوات للاقتراب، وبالتالي تستعد ألمانيا من أجل هذه اللحظة.

خبرة عسكرية طويلة في تحديد موعد الحرب

واستند بروير على خبرته العسكرية الطويلة لتحديد موعد الخطر، مؤكدا أنها المرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة التي تجد فيها ألمانيا نفسها أمام احتمال نشوب حرب مفروضة من الخارج، مؤكدا أن التأهيل للحرب لا يعنى القدرة الدفاعية بل أبعد من ذلك بكثير، إذ أن توافر العديد والعتاد ليس وحده كافيا وإنما بتغيير العقلية الذي يجب أن نخضع له في المجتمع وخصوصاً في صفوف الجيش الألماني، ورفع مستوى خطر الهجوم بالنسبة للخصم إلى درجة تجعله يقرر عدم شنه، مضيفا «هذا هو الردع».