ضياء السيد: المدربون يتمنون إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث من أي بطولة

علق ضياء السيد، محلل قناة «القاهرة الإخبارية»، على مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية في بطولة الأمم الأفريقية، قائلا إن مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع دائما في أي بطولة تكون دوافعها قليلة للغاية.

وأضاف «السيد»، خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنتخبات هدفها الوصول للنهائي، إلا أن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدى المدربين تكون «دمها تقيل»، بل ويتمنون إلغاءها من أي بطولة مجمعة.

وأشار إلى أن الدوافع تقل بشكل كبير للغاية في هذه المباريات، لكي يعطي المدرب للاعبين دوافع أخرى يحتاج لمجهود وتغيير لاعبين من الأساسيين كثر، فالكونغو اليوم أحدثت تغييرا في 7 لاعبين من قوام المنتخب، بينما غيرت جنوب أفريقيا 3 أو 4 لاعبين، نظرا لأن دوافع المباراة قليلة، واللاعبين الأساسيين دوافعهم انخفضت.

وأوضح أن وصول الكونغو لهذه المرحلة يعد إنجازا لها، و90 % من عمر المباراة كانت أدائها أفضل، وأهدرت فرص كثيرة وسهلة للغاية طوال المباراة برعونة، وعند الوصول لضربات الجزاء كانت لها الفرصة لكن أضاعت الضربة الأخيرة.