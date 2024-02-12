«التنمية الحضارية»: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بعد شهر رمضان

تتابع محافظة القاهرة مع صندوق التنمية الحضارية مشروع روضة السيدة 2 بنطاق حى السيدة زينب بجوار ميدان أبو الريش، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد شهر رمضان تمهيدا للتسكين حيث يعد واحد من مشروعات الإسكان البديل في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

القضاء على العشوائيات

وقال إيهاب حنفي، منسق صندوق التنمية الحضارية لـ«الوطن»، إنّ مشروع روضة السيدة 2 بديل عن منطقة الطيبي حيث تم نقل السكان مؤقتا تمهيدا لإجراء أعمال التطوير والقضاء على العشوائيات وتوفير مسكن آمن متوفر به كل الخدمات، لافتا إلى أنه جار العمل على قدم وساق لإنهاء المشروع.

وأضاف منسق صندوق التنمية الحضارية، انتهاء نسبة كبيرة من المشروع، ومن المتوقع الانتهاء تماما وبدء أعمال التسكين بعد شهر رمضان المقبل، لافتا إلى إعادة تسكين الأسر المستحقة وباقي المشروع سيتم طرحه للبيع ومتاح للجمهور.

معلومات عن مشروع روضة السيدة 2

ويقع مشروع الروضة 2 في قلب القاهرة، على مساحة 6 أفدنة في حي السيدة زينب والمباني على طراز القاهرة الفاطمية، ويعتبر حى السيدة زينب أحد الأحياء التاريخية العريقة في القاهرة، ويتكون مشروع الروضة 2 من 9 عمارات سكنية وكل عمارة مكونة من أرضي و5 أدوار متكررة ومساحات واسعة تمنح السكان الراحة والخصوصية.

وأشار إلى أنّ مشروع روضة السيدة 2 يتميز بوجود المرافق والخدمات، منها مبنى خدمي يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة بالإضافة إلى المحلات التجارية على شارع السد البراني، فضلا عن وجود شركات أمن ونظافة وصيانة للحفاظ على مشروع روضة السيدة 2.