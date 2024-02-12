أسعار السمك في الأسواق اليوم الاثنين 12-2-2024

استقرت أسعار الأسماك والجمبري داخل سوق العبور لتجارة الجملة خلال التعاملات الصباحية صباح اليوم، حيث سجل سعر كيلو الجمبري جامبو نحو 595 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو السمك البلطي نحو 62 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

وترصد السطور التالية، سعر السمك والجمبري اليوم داخل سوق العبور لتجارة الجملة، كما يلي.

سعر السمك البلطي

يتراوح سعر السمك البلطي بين 58 و62 جنيها للكيلو.

سعر السمك البلطي الأسواني

يتراوح سعر البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو.

سعر سمك المكرونة

يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 65 و105 جنيهات للكيلو.

سعر الكابوريا اليوم

يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و220 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري اليوم

يتراوح سعر الجمبري بين 430 و500 جنيه للكيلو.

سعر سمك الجمبري جامبو اليوم

يتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 525 و595 جنيها للكيلو.

سعر سمك الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 190 و390 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

بلغ سعر كيلو السردين المجمد نحو 77 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الماكريل المجمد إلى نحو 99 جنيها.