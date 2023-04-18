سعر السمك اليوم في سوق العبور قبل أيام من عيد الفطر

سجلت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري والبوري تبيانا، اليوم، في سوق الجملة بالعبور، تزامنا مع قرب قدوم عيد الفطر واتجاه بعض الأشخاص وتفضيلاتهم لتناول الأسماك بدلا من الرنجة والفسيخ في تلك الفترة.

وفي السطور التالية، نستعرض أسعار الأسماك والأصناف المختلفة المتواجدة في سوق العبوراليوم، بحسب الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار السمك اليوم في سوق العبور كما يلي:

سجل سعر كيلو السمك البلطي 1 بين 75 و77 جنيها.

وسعر كيلو الفيليه البلطي يتراوح بين 40 و200 جنيه.

البلطي الأسواني من سعر 20 إلى سعر 50 جنيها

ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و240 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و90 جنيها.

سمك موسى من سعر 160 جنيه إلى سعر 280 جنيه.

سعر سمك البربون من من سعر 60 لـ70 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 85 و105 جنيهات.

بياض أملس بياض «خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع» من 30 إلى 50 جنيها.