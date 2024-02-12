إعاقات تستوجب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرفها

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي خلال العام الجاري 2024 لإضافة أنواع أخرى من الإعاقات للتمكّن من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة حتى يتمّ إضافتهم، إذ حددت سابقًا عددًا من الفئات التي يُسمح لها باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والذين يحصلون على العديد من المميزات التي تُمكنهم من الدمج في المجتمع.

الفئات المُستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

وتهتم الدولة المصرية بهذه الفئات الذين يحتاجون إلى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهناك أنواع من الإعاقات يُمكن أن يستخرجوا البطاقة وهم كالتالي: «الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، مصابو شلل الأطفال في طرف واحد، الشلل الدماغي».

كما يحصل أيضًا أصحاب الإعاقات السمعية، الإعاقات البصرية، فقد السمع التام، درجة فقد السمع 55 ديسبل، فقد البصر التام، ذوو الاحتياجات الخاصة من درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة» من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويحصل أيضًا أصحاب إعاقات «ضمور العضلات وذوي القزامة، أمراض الدم المزمنة، تيبس المفاصل في أطراف متعددة، مريض الهيموفيليا، اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة، صغر أو كبر حجم الرأس، اضطراب طيف التوحد، البتر متعدد الأطراف، الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، اضطراب فرط الحركة، الجذام، طيف التوحد، متلازمة داون، قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».