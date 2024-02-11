«التضامن» تزف بشرى لمستخدمي بطاقة الخدمات المتكاملة

زف خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، بشرى للمواطنين بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أنّ البطاقة توفر العديد من الخدمات لأصحابها منها الحصول على تخفيضات كبيرة في المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات، وصرف العلاج بالمجان من المستشفيات الحكومية.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وقال خليل محمد، لـ«الوطن»، إنّ وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال إضافة أنواع أخرى وجديدة من الأمراض والاضطرابات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عن الموجودة حالياً.

وأضاف مدير إدارة التأهيل، أنه يتم التنسيق حالياً مع وزارة الصحة والسكان والعرض على مجلس الوزراء بشأن باقي الإعاقات المقررة إضافتها، موضحًا أنّ الوزارة لديها قاعدة كبيرة من مكاتب التأهيل المنوط بها إجراء التقييم الوظيفي، واتخاذ الإجراءات الخاصة بإصدار البطاقة وعددهم 243 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية.

اضطراب طيف التوحد

وأشار إلى أن البطاقة حاليًا من حق الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذهنية واضطراب طيف التوحد والقزامة وبعض الاضطرابات الأخرى، مؤكدًا أنّ الأوراق المطلوبة لصدرو البطاقة هي كشف طبي من أي مستشفى تابع لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، وصورة الرقم القومي سواء البطاقة الشخصية أو شهادة ميلاد، وصور شخصية وإيصال سداد مصروفات 50 جنيهًا تُوّرد لدى بنك ناصر الاجتماعي، أو من خلال خدمة فوري.