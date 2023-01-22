ما هي حالات الإعاقات البصرية والسمعية المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة؟

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى، حالات الإعاقات البصرية التى تستلزم بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ اشترطت أن تكون حدة الإبصار 36/6 فأقل في العين، وعدم إمكانيه علاجها بالعمليات الجراحية أو النظارات الطبية.

كيفية احتساب درجات الإعاقات السمعية

ولفتت على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن درجات احتساب الإعاقات السمعية يقصد بها درجات فقد السمع بالغة الشدة والشديدة والمتوسطة الشدة من 55 ديسيبل فأكثر من بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

وفيما يتعلق بالإعاقات الذهنية أوضحت التضامن أن معدل الذكاء لإحتساب الإعاقات الذهنية، يقصد بها الدرجات الشديدة والمتوسطة بمعدل ذكاء 51 درجة فأقل .

بطاقة الخدمات المتكاملة تمنح العديد من المزايا لذوى الهمم

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تمنح العديد من المزايا لذوى الهمم، تصدر من مكاتب التأهيل الاجتماعي بعد استيفاء الفحوصات الطبية، مؤكدة أن مكاتب التأهيل لذوي الهمم تشرف عليها وزارة التضامن بعد استيفاء الفحوصات الطبية المطلوبة.