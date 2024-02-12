وكيل «تعليم قنا» يتابع الانضباط بالمدارس مع بداية الترم الثاني

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية، يرافقه المحاسب مصطفي قاسم مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وأسامة قدوس مصطفي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وعنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، وأحمد فراج رئيس قسم الأمن، الانضباط الإداري.

اطمأن الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، على نظافة المدرسة وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، مؤكدا علي متابعة القنوات التعليمية.

انتظام العملية التعليمية أولا بأول

ونبه وكيل الوزارة، علي العمل على تذليل كافة المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول، والمتابعة اليومية للحضور والغياب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، موجهًا إلي ضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس حفاظًا على سلامة جميع الطلاب.