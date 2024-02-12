انتظام سير العملية التعليمية بمدارس الغربية في ثالث أيام الترم الثاني

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع المدارس والمراحل التعليمية المختلفة في مدن ومراكز وقرى المحافظة ضمن الإدارات التعليمية الـ 10 تشهد انتظاما في العملية التعليمية مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

انتظام سير العملية التعليمية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بالمدن والقرى، من خلال جولات على المدارس وحضور طابور الصباح واعمال التدريس داخل الفصول الدراسية.

وأثنى «حسن» على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس، وانضباط العملية التعليمية وانتظامها، والحضور المكثف من الطلاب والطالبات في ثالث أيام الفصل الدراسي الثاني، مطالبا بالحفاظ على روح الفريق الواحد في العمل، والجهد المبذول، والحرص على سلامة التلاميذ، وتقديم خدمة تعليمية متميزة، إلى جانب تفعيل الأنشطة الطلابية داخل المدارس.

كما طالب بضرورة تسليم الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب خلال اليوم الدراسي، والاهتمام بالنظافة بصورة يومية، وتسجيل الغياب أولاً بأول، مؤكدًا لائحة الانضباط الطلابي داخل المدرسة، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة.