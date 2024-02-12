أشتية: إسرائيل تواصل التضييق الاقتصادي على السلطة الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنّ إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة التهجير إعادة صياغة الميزان الديموجرافي، حتى يصبح لصالحها بعد أن تحول لفلسطيني لأول مرة منذ عام 1948.

وأضاف «أشتية»، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»: «من جانبنا، نواجه كل ذلك شعبيا ووطنيا وسياسيا ودوليا ومع أصدقاء فلسطين في العالم، وعبر كل المنصات الدولية السياسية والدبلوماسية والقضائية».

وتابع بأنّ إسرائيل تواصل التضييق الاقتصادي على السلطة الفلسطينية، ويجب رفع الحصار المالي المفروض على فلسطين، مؤكدًا ضرورة أن يضمن أي ترتيب داخلي وطني وقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من هناك، وتمكين السلطة وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة والاعترافات الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.