قصواء الخلالي: تهديدات إسرائيل باجتياح رفح عسكريا يقلق العالم كله

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الاحتلال الإسرائيلي يدق طبول الحرب ويغير أهدافه كل يوم حتى وصل إلى رفح الفلسطينية بعد خان يونس، لافتة إلى أن التهديدات الإسرائيلية بشأن إخلاء رفح مُقلقة للعالم كله، كما أنها تمثل اختراق الأمن القومي المصري.

لا يوجد نظام سياسي يتحمل مشهد تهجير الفلسطينيين

وتابعت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن هذا لن يحدث وتصفية القضية الفلسطينية لن يتم، معقبة: لا يوجد نظام سياسي في تاريخ مصر يتحمل مشهد تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية.

وأشارت إلى أن مصر هي الرقم الأهم في المعادلة بالمنطقة، والاحتلال لا يدرك نتائج ما يفعله وما قد يتعرض له بسبب أفعاله المتهورة، مضيفة: الاحتلال مغيب عن النتائج التي قد تحدث.

المقاومة فكرة لكل شعب يبحث عن الحرية

وأردفت أن المقاومة أصبحت فكرة لكل شعب يبحث عن الحرية وإسرائيل كيان مُحتل أمعن في إعادة إحياء القضية الفلسطينية.