عدد أيام الإجازات للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.. إليك الخريطة

يحصل طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في المراحل التعليمية المختلفة على عددٍ من الإجازات خلال الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ أمس، بعدما أنهت كل المدارس استعدادتها لاستقبال الطلاب.

مدة الدراسة 96 يومًا

ووفقًا للخريطة الزمنية التي اعتُمدت من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تكون مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا، على أن تنتهي الدراسة يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو المُقبل 2024، لكل المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، اللغات، الرسمية، والرسمية للغات.

عدد الإجازات لجميع المراحل التعليمية

وتكون عدد أيام الإجازات بالنسبة للطلاب في جميع المراحل التعليمية، 14 يومًا إجازات يوم الجمعة من كل أسبوع، فضلًا عن إجازة عيد الفطر التي تكون من يوم 10 وحتى 12 أبريل المُقبل، وأيضًا يوم 25 من الشهر نفسه تكون عيد تحرير سيناء.

الخريطة الدراسية للعام الجاري

وجاءت الخريطة الدراسية التي تم اعتمادها للعام الدراسي الجاري 2023/2024 كالتالي:

تبدأ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو المُقبل.

كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت الموافق 1 من شهر يونيو المُقبل.

وتبدأ أيضًا امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو المُقبل.

وحسب الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجاري، يُخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، فضلًا عن أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.