البابا تواضروس يتابع أوضاع الكنيسة في 36 دولة حول العالم

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة وخدام خدمة القديس بولس الرسول للكرازة.

مراجعة برنامج تكوين الكارز

واستمع البابا تواضروس لعرض عن خدمات الكرازة في 36 دولة بآسيا وإفريقيا وأوروبا، إلى جانب الخدمات الطبية والتعليمية والتنموية في هذه البلاد، بالإضافة إلى مراجعة لبرنامج تكوين الكارز من خلال فصول الكرازة ومعهد القديس بولس لدراسات الخدمة.

ومن جانبه، شجع البابا؛ الجميع، وقدم لهم نصائح وتوصيات لمساعدتهم في خدمتهم.

وفي سياق متصل، التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة القمص داود لمعي والقس دانيال ناجي، ومسؤولي خدمة الأنبا أبرام للتنمية.

عرض الخدمات التنموية

وجرى خلال اللقاء عرض للخدمات التنموية المتنوعة التي تقدمها خدمة الأنبا أبرام البالغ عددها 25.

وأجرى البابا مناقشة حول بعض النقاط الخاصة بالخدمة، وقدم لهم بعض التوصيات بهدف تطوير الأداء.