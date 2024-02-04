البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بعيد تجليسه الـ15

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، الأسقف كونستانتين أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المسؤول عن خدمة الكنيسة الروسية في مصر وإفريقيا، الذي قدم تحيات البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الأرثوذكسية، معربًا عن محبته للبابا تواضروس وشكره لدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر.

ومن جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته بتبادل الزيارات الكنسية والعلاقة الطيبة التي تربط بين الكنيستين القبطية والروسية، مؤكدًا ترحيبه بدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر، وعبر عن محبته للبطريرك كيرل وطلب نقل تهنئته له بمناسبة العيد الـ15 لجلوسه، معربًا عن استمراره في الصلاة من أجل سلام العالم وتوقف الحروب المنتشرة فيه حاليًّا.

وكان البابا تواضروس صرح في وقت سابق بأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمتلك كنيسة في روسيا ولكن مازالت تحت الإنشاء، ومنحتها الكنيسة الروسية لها لخدمة الأقباط هناك إذ يوجد ما يقرب من 1600 طالب مصري يدرسون في روسيا.