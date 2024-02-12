قطع المياه عن 4 قرى في بني سويف غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن 4 قرى في مركز إهناسيا غرب المحافظة، لمدة 13 ساعة، غدًا الثلاثاء، نظرًا لأعمال تطهير محطة منشأة عبد الصمد ضمن خطة الشركة بأعمال التطهير الدورية بالمحطات، من أجل توفير كوب مياه نقي.

أماكن قطع المياه عن 4 قرى في بني سويف غدا

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن أماكن انقطاع المياه عن 4 قرى وهي: منشأة عبد الصمد، منهرو، وش الباب، ننا بمركز اهناسيا.

مواعيد قطع المياه في بني سويف غدًا الثلاثاء

كما أشارت الشركة، إلى أنّ مواعيد انقطاع المياه غدًا الثلاثاء ستكون من الساعة الثامنة 8 صباح غد الثلاثاء 13 فبراير وحتى الساعة التاسعة 9 مساء نفس اليوم، وذلك لتطهير محطة مياه منشأة عبد الصمد مما يستلزم توقفها خلال أعمال التطهير.

واعتذرت شركة المياه، عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال الصيانة اللازمة، لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع المذكورة.

وأكدت الشركة، توفير سيارات مياه للشرب عند الحاجة إليها، إضافة إلى تخصيص الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للشكاوى والاستفسارات.