خريطة قطع المياه في 17 منطقة بمحافظة المنوفية غدا الأحد  

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة، عن خريطة قطع المياه عن مدن وقرى محافظة المنوفية غدا الأحد.

مواعيد قطع المياه

ومن المقرر أن تقطع مياه الشرب من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساء لمدة 4 ساعات في 17 منطقة موزعة على 8 مراكز بنطاق المحافظة، لأعمال الصيانة وتطهير الخزانات وغسيل الشبكات خلال ساعات النهار غدا.

خريطة قطع المياه

مركز شبين الكوم: ميت موسى - دكما الماي - شبرا باص.

مركز تلا: كفر ربيع - صفط جدام .

مركز الشهداء: زاوية البقلي.

مركز بركة السبع: هورين.

مركز منوف: طملاي.

مركز الباجور: ابشيش - الغنامية - ابو شيخة - سمان.

مركز أشمون: الحلواصي - شوشاي.

مركز قويسنا: طه شبرا - سهواج - كفر الشيخ إبراهيم.