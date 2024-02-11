قطع المياه عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إيقاف محطة مياه القضابي عن العمل غدا الاثنين، لأعمال الصيانة في خط 800 مم المُغذي لمدينة الفشن، ما يترتب عليه قطع المياه في عدة مناطق، مع توفير الشركة لسيارات مياه نقية عند الحاجة إليها بالمناطق المتضررة.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف

وأشارت الشركة في بيان اليوم، إلى أنه نظرًا لأعمال الصيانة بخط 800 مم المُغذي لمدينة الفشن، وما ينتج عنه من توقف محطة مياه القضابي، فإنه تقرر قطع مياه الشرب عن مدينة الفشن ومجلس قروي الفنت وتوابعه، لمدة 14 ساعة، اعتبارًا من الساعة 4 صباح الغد وحتى 6 من مساء نفس اليوم.

«مياه بني سويف» تعتذر عن توقف الخدمة

واعتذرت شركة المياه عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال الصيانة اللازمة، لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه للشرب عند الحاجة إليها، إضافة إلى تخصيص الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للشكاوى والاستفسارات.