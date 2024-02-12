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ضبط كميات كبيرة من السلع والأعلاف محجوبة عن التداول في بعض المحافظات

كتب:

محمد بركات
12:01 م | الإثنين 12 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، من ضبط القائمين على إدارة مخازن غير مرخصة بنطاق محافظات (البحيرة - الشرقية – الإسكندرية – القليوبية – الإسماعيلية - المنيا).

وتبين من التحريات أن المتهمين يخزنون كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهم على كميات قدرها (317 طن أرز – 107 طن دقيق – 544 أعلاف حيوانية).

 

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بقلم محمد بركات