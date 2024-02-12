«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، بمعدل درجتين عن أمس، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 24 حتى 25 درجة مئوية نهارا، مع وجود كتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية تؤثر على مصر وعلى أغلب المحافظات ويكون الطقس دافئ خلال فترت النهار في أغلب الأنحاء.

فترات الليل نشعر بارتفاع قيم درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 14 و15 درجة مئوية، وتكون فترة الليل باردة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، خاصة ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.

وأشارت إلى وجود بعض الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية ويصحبها سرعات للرياح تتراوح بين 30 حتى 40 كيلومترا في الساعة، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وبعض المناطق من سيناء.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ الأتربة والرمال المثارة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتؤثر على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وهي ليست شديدة بالشكل الذي يجعلها تؤثر على الرؤية الأفقية ولن تصل إلى حد العاصفة.